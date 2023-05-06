中企拟购美空军基地附近工厂 白宫加强房产交易审查

一家中国企业尝试购买美国北达科他州空军基地附近的玉米加工厂，引发华盛顿的密切关注。白宫将对八个州属的军事基地附近的房地产交易加强审查。

据彭博社星期六（5月6日）引述知情人士报道，美国财政部正建议外国投资委员会将军事基地列为“敏感设施”名单中，以审查这些“敏感设施”周遭的房产交易会否对美国国家安全构成风险。

这八个具有军事基地的州属包括加利福尼亚州、德克萨斯州、南达科他州、北达科他州、爱荷华州和亚利桑那州。如果上述条例通过，外国投资委员会的管辖权将扩大至40个基地100英里（161公里）范围内的房地产交易。

中国食品加工龙头阜丰集团的美国子公司去年10月计划以7亿美元（约9.28亿新元）购买北达科他州大福克斯市北边的一座玉米湿磨加工厂，而这块地离拥有机密无人机技术的大福克斯空军基地不到20英里，引发机密技术可能外泄的担忧。美国空军今年2月在一封公开信中称，这项交易具有安全风险。大福克斯市市长同月也叫停了这项交易。

随着中美关系紧张，中国人在美国购买土地所有权的议题也被升级为国安问题。今年2月，美国德克萨斯州拟禁止包括中国、伊朗、朝鲜和俄罗斯四国的政府、公司和个人购买德州地产，引起当地中国公民发起游行抗议。