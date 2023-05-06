港冰协主席批港协“审犯恐吓式质问”

港协暨奥委会星期五（5月5日）回应香港冰协在世锦赛播错国歌的报告，提出多项失实指控，义务秘书长杨祖赐更在传媒镜头前公开与冰协“交火”。冰协主席简扬杰星期六（5月6日）凌晨首度开腔回应事件，批评港协“审犯恐吓式质问”，致领队关婉仪极度惶恐，并形容提交三次报告像“皇帝年代臣子揣摩主子的心意一样”。

根据《星岛日报》报道，简扬杰针对港协暨奥委会的公开抨击说：“作为主席，我一直不想讲这么多，因为觉得有错认了就算。毕竟领队关小姐（关婉仪）未能成功将载有国歌的USB交到主办单位人士后完成核实，是铁一般的事实。”但他说：“然而，当见到杨祖赐秘书长不断以高压审犯的态度处理此事，以及不停地质问已在当地不断竭力尝试完成任务的领队时，我本人实在不能再沉默 ！”

简扬杰强调，关婉仪在过去三个月饱受极大压力 ，作为一个普通巿民及身兼多职的领队，她已尽其努力，“在极度惶恐及抱有歉意下尽力去解答（提问）”，“但换来的却是一句毫无同理心及令人遗憾的‘讲咗当做咗’（讲完当做完）！”

简扬杰批评，是港协以“60年代的审犯恐吓式”质问关婉仪，“如果关小姐一开始就可以在审犯式的巨大压力下讲到巨细无遗，我反而会怀疑是否有一点儿深谋远虑。”

简扬杰批评杨祖赐未有尽职把事件来龙去脉清晰梳理出来，反而诿过于人：“不是以大压小就可解决所有问题。杨秘书长同我们会面，40分钟里有35分钟都不是讲这件事，只是引述一堆错误资料去指控我们，又怎么会了解这件事来龙去脉？”

对于港协暨奥委会指冰协第一、第二份报告不够详尽，要求提交第三份报告，简扬杰认为对方根本没在第一、第二份报告不明白处细心提问，弄清事实，“相反，就只是高高在上的声称报告不够详尽，而要求冰协交第三次报告讲同一件事”，他形容好像“皇帝年代臣子揣摩主子的心意一样”。

香港冰球男队今年2月底到波斯尼亚比赛，播放国歌时播成与2019年反修例风波相关歌曲《愿荣光归香港》。

港协暨奥委会经审视冰协早前提交的两份报告，以及与管理层开会后，上月决定启动暂停香港冰协会籍的程序，并要求冰协就有关事件再次提交全面书面解释及企业管治的改善方案。

港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐此前也批评冰协对事件的答复，基本上是“讲咗当做咗”，很多情况仍有不足，指出是管治出了问题。

冰协星期四（5月4日）提交最终报告，写明有将装有国歌的USB交予主办机构但对方拒收。港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐星期五指出，有关描述失实，称冰协主席、领队在3月23日与港协会面时亲口承认当时并无USB在身，会议有录音及逐字纪录。他还批评冰协前后提交报告或说明中不乏前后矛盾，并指冰协指控港协“不尊重运动员”是绝对失实。