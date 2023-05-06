台军增购18套海马斯系统 2026年抵台

台湾军方向美国增购18套海马斯（HIMARS）高机动性多管火箭系统，预计2026年运抵台湾。

综合台湾《自由时报》和Newtalk新闻星期五（5月5日）报道，台湾陆军早前以”远程精准火力打击系统“为名，采购了11套海马斯系统。但由于台海局势紧张，经与美方厂商协调后，台湾陆军决定再增购18套系统。

陆军战术区域导弹的采购数量也将原本的64枚增至84枚，同时还将增购864枚精准火箭。这次军售案价值325亿元（新台币，约14.09亿新元）。

台湾国防部战规司长李世强说，两批采购中，首批交运时程并未改变，预计在2024年抵台；第二批增购的18套及相关武器系统，则会提前至2026年。

M142高机动性多管火箭系统（High Mobility Artillery Rocket System）简称海马斯，由美国洛克希德马丁公司与英国航太车辆系统合作生产，发射箱可携带六枚火箭弹或一枚陆军战术导弹系统（ATACMS）导弹，火箭弹射程可达42公里，陆军战术导弹（ATACMS）射程则达到300公里。

根据台湾国防预算书，海马斯系统主要可在兵力驰援本岛及离岛时，提供即时火力跨区增援，同时陆军也将建立自主的大面伤火力，以精准杀伤、摧毁及瘫痪登陆敌军。