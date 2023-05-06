张文宏：病毒还会存在 大流行已经过去

世界卫生组织星期五（5月5日）宣布，冠病不再构成全球公共卫生紧急事件。中国国家传染病医学中心（上海）主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏星期六（5月6日）在个人微博发文说，病毒还会存在，大流行已经过去。一切都没有发生，一切都已经发生。无论生活是艰难还是容易，只要不退场，终会看到期待的未来。这也是张文宏自去年3月时隔一年后再度发文。

张文宏说，搭乘深夜航班晚间11时45分落地，打开微信看到世卫组织宣布冠病不再构成国际关注的突发公共卫生事件。机场没有人测体温，也没有健康码，恍惚间似乎什么都没有发生过。正常的感觉特别好。

他说，三年多时间新闻中总是会有冠病的消息。无论是普通百姓，还是医务工作者，抑或政府官员，似乎都在担心正常的日子会回去，担心刚刚活跃的经济复苏会被打断。

他还提到刚刚过去的五一劳动节全国人民大旅行，医院急诊发热就诊病人比例虽略有上升，但仍远低于甲流流行期间的发热就诊比例。

他说，病毒还会存在，大流行已经过去。就疫情而言，全球已经同此冷暖。从机场出来的一刹那，深感一切都没有发生，一切都已经发生。

他最后写道：“所有经过的一切，都会让我们更好地面对未来。让我们暂时道别，加快投入到正常的工作生活中去，无论生活是艰难还是容易，只要我们不退场，终会看到我们期待的未来。”

张文宏曾因“与病毒共存”的说法，被一些人批为“投降主义”，一度陷入舆论漩涡。

去年3月上海封控之际，张文宏以“新冠（冠病）没有那么吓人，但是仗很难打”为题发文说，冠病抗疫将是一个长期的过程，不能抱着咱就是不过了也要把病毒弄死的心态，要既控制好疫情，又保障居民生活，保持就医通道畅通，同时还保障民营小微企业的生存。