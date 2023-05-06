秦刚会晤巴基斯坦总统：愿加快建设中巴经济走廊

巴基斯坦总统阿尔维当地时间星期五（5月5日）在伊斯兰堡会见到访的中国国务委员兼外长秦刚。秦刚说，中方愿同巴方高质量共建“一带一路”，加快建设中巴经济走廊，深化产业、农业、信息技术、防灾减灾等领域合作，帮助巴恢复经济和改善民生。

根据中国外交部在官网发布的新闻稿，阿尔维说，巴中友谊根植于两国人民深厚的传统情谊。国际形势越是深刻变化，越要打造紧密牢固的巴中友谊，越要发扬两国常来常往的优良传统。巴方衷心感谢中方为巴抗击冠病疫情、实施灾后重建和从苏丹撤侨提供的大力帮助。巴方坚定奉行一个中国政策，在涉及中方主权和领土完整等核心利益问题上坚定支持中方。巴方期待同中方共同推进中巴经济走廊建设，深化农业、互联互通、信息技术合作。巴方全力保障在巴中国人员和机构安全，愿同中方共同致力于阿富汗和平与重建。

秦刚说，中国和巴基斯坦互为全天候战略合作伙伴，巩固发展双方“铁杆”友谊是两国历届政府的优先方向。中方始终坚定同巴基斯坦站在一起，支持巴团结稳定、发展繁荣，支持巴维护国家独立、主权和领土完整，愿同巴方携手努力，共同落实习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，深化各领域互利合作，共同抵御外部风险挑战，扎实推进中巴命运共同体建设。

秦刚指出，中方愿同巴方高质量共建“一带一路”，加快建设中巴经济走廊，深化产业、农业、信息技术、防灾减灾等领域合作，帮助巴恢复经济和改善民生。双方要加强人文交流，欢迎更多巴优秀学子来华留学。中方愿同巴方在阿富汗问题上加强沟通协调，促进阿富汗和平重建进程，助力地区稳定与发展。