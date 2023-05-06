中国三游客在泰遭持枪入室抢劫 超百万泰铢财物被抢

三名中国游客在泰国芭提雅旅游时遭遇持枪入室抢劫，价值超100万泰铢（约3万9300新元）的财物被抢。

据泰国星暹传媒在微博发出的报道，通过受害人的口供得知，事件发生于5月3日凌晨4时许，当三名中国游客在入住居民房的二楼卧室休息时，六名犯案人员突然闯入，并用电线捆绑三名游客的手脚。随后，犯案人员开始搜括房内财物。

据事后调查，犯案人员共搜刮现金17万泰铢、四部手机、一台平板电脑、三只手表、三个金戒指以及一辆黑色本田轿车。除此之外，犯案人员还强迫受害人之一王某告知手机银行APP的登录密码，并进行了两次转账操作，金额为20万泰铢。犯案人员在离开案发现场前清除了监控记录并再一次进行转账操作，此次金额为7400泰铢。

当天下午6时，泰国春武里南警察局局长前往芭提雅警局，召开案件进度汇报会议，并要求案件负责人尽快抓捕涉案人员归案。

随后，泰国警方定位了受害人的黑色本田轿车，发现车辆被丢弃在邦拉蒙县Nongta Un路路边的林子里，汽车钥匙已被犯案人员烧毁。泰国警方还在距离该地5公里外的一间民房内发现了犯案人员使用的犯案汽车，但是该车辆与案发地保安所描述的并不一致。

警方提取了两辆车上的指纹，并且对居民房房主进行询问。该房主承认犯案人员是自己的侄子，因此警方将该房主带回警局录口供，以便尽快将涉案人员抓捕归案。

近期发生多起中国游客在东南亚旅游时遭遇事件的案例，对东南亚旅游安全性的讨论再甚嚣尘上。此前，中国女留学生金某在泰国遭到三名中国籍男子绑架杀害，引发广泛关注。印度尼西亚热门旅游地峇厘岛在五一假期期间发生一起命案，同样引起了中国网民的高度关注。