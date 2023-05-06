冠病不再是突发公卫事件 梁万年：利于中国社会经济发展

针对世界卫生组织（WHO）宣布冠病疫情不再构成国际关注的突发公共卫生事件，中国国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年说，这将有利于中国社会、经济发展以及国际交往，减少因为冠病疫情防控带来的一些不便。

据央视新闻星期六（5月6日）报道，梁万年接受专访时说，从当前的流行态势来看，通报的冠病感染人数以及住院人数，重症ICU的住院人数和死亡人数都呈持续下降状态。另外，冠病病毒虽说在继续变异，但是没有看到冠病病毒的致病力、致死率的变化，总体对人类健康的危害并没有发生太大变化。人类的抵抗力和冠病病毒之间，已经取得了一个平衡的状态。

但他说，冠病不再继续构成“国际关注的突发公共卫生事件”，并不意味着冠病的流行就没有了，疾病的危害就消失了，而是说明人类能力目前已经可以有效地控制疫情带来的危害。中国政府方面仍要坚持预警监测、疫苗接种等必要的防控措施。

针对这一宣布对中国的影响，梁万年认为，将更有利于社会和经济发展以及国际交往，进一步减少因为冠病疫情防控带来的一些不便。

他说，国际交往将更加便利，中国政府也更有时间和精力发展经济，改善民生。当然这并不意味着国家的疫情防控就放任不管了，还是要继续做好相关的疫情防控工作，要继续和全球各国紧密团结，共同有效地、更具针对性地、更有成本效益地管控疫情，保护人民群众的身体健康。