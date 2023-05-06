台积电董事长与总裁年薪增幅超五成

台积电去年营运再创新高，董事长刘德音与总裁魏哲家年薪也跟着水涨船高，增幅均超过五成。

据台湾中央社报道，台积电预计6月6日召开股东常会，星期五（5月5日）上传议事手册，内容包含董事酬金。刘德音与魏哲家皆担任台积电董事，两人去年年薪也随着曝光。

手册显示，刘德音去年领取董事酬金达6.32亿元（新台币，下同，约2700万新元），年增2.31亿元，增幅约57.87%，约占台积电去年税后净利0.0622%。魏哲家去年领取的酬金则达6.43亿元，年增2.43亿元，增幅约60.72%，占台积电去年税后净利0.0633%。

台积电去年在高效能运算、智慧手机、物联网与车用电子平台销售同步成长带动下，总营收达2.26兆元，连续13年创新高，税后净利1.01兆元，年增70.4%，每股纯益39.2元。

不过，投资界也在担忧，随着台积电持续海外扩张计划，公司的投资回报率将被削弱。美国股神巴菲特也担忧，两岸紧张的地缘局势对影响台积电的运作。巴菲特麾下的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）去年第四季度减持约5180万股台积电的股票。

台积电近期积极远赴海外设厂，设厂据点包括日本熊本、美国亚利桑那州凤凰城等。彭博社星期三（3日）引述知情人士报道称，台积电还将与合作伙伴商讨斥资高达100亿欧元（147亿新元），在德国萨克森州设立晶片制造厂。