港协暨奥委会否认对冰协“恐吓式质问”

针对香港冰球协会批评香港体育协会暨奥林匹克委员会对冰协“审犯恐吓式质问”，港协暨奥委会星期六（5月6日）再回应，指所谓“高压审犯”的指控不实，并批评冰协有意将查询扭曲成盘问，制造港协暨奥委会负面形象，令人遗憾。

冰协主席简扬杰星期六凌晨批评港协“审犯恐吓式质问”，致领队关婉仪极度惶恐，并形容提交三次报告像“皇帝年代臣子揣摩主子的心意一样”。

据香港《星岛日报》报道，港协暨奥委会在回应中表示，对于冰协“高压审犯”之失实言论表示强烈反对和不满，并重申不欲作口舌之争，会议内容及纪录已全部并如实向港府当局提交。

港协暨奥委会重申，与冰协会面当天，已为事发后约三星期，只为实事求是，尽快以第一身了解事件发生的经过及详情，尤其会议前经多次查询仍未获告知的基本事实，包括是否有交收载有国歌的USB。

港协暨奥委会称，冰协有关言论把港协暨奥委会义务秘书长与其辅警总监身份混为一谈，将查询扭曲为盘问，制造港协暨奥委会负面形象，令人遗憾。当天双方出席会议者合共七人，其中冰协领队关婉仪于会后代表冰协回应传媒提问，并形容会面气氛“OK”。“若港协暨奥委会于会上有不实陈述或恐吓，冰协代表理应于会上提出反对，甚或向传媒提出。”

港协暨奥委会说，冰协每年接受港府公款资助，2023/24财政年度获批逾700万元（港元，约118万新元）资助金额，而简扬杰出任冰协主席多年，是作为体育总会最高决策者，绝对不是旁观者，也不是“普遍市民”。“身在其位应担当并履行其义务和职责，就事件承担共同责任并加以改善，而非由领队独力应对。”

港协暨奥委会还批评冰协断章取义，只引述3月23日会议当天对话的部份内容，而港协暨奥委会当时正与冰协讨论有关其企业管治，冰协提及其组队出赛人数时有不足，需在海外物色运动员参赛，港协暨奥委会因此问及冰协派队数目，并指出体育总会出外作赛费用由政府资助，是否可考虑更好运用资源培训更多本地运动员作赛。会议当天港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐也清楚向冰协表达双方均有义务处理企业管治。

香港冰球男队今年2月底到波斯尼亚比赛，播放国歌时播成与2019年反修例风波相关歌曲《愿荣光归香港》。港协暨奥委会经审视冰协早前提交的两份报告，以及与管理层开会后，上月决定启动暂停香港冰协会籍的程序，并要求冰协就有关事件再次提交全面书面解释及企业管治的改善方案。

冰协星期四（5月4日）提交最终报告，写明有将装有国歌的USB交予主办机构但对方拒收，也多次没有回应领队关婉仪确认国歌的要求。港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐星期五指出，有关描述失实，称冰协主席、领队在3月23日与港协会面时亲口承认当时并无USB在身，会议有录音及逐字纪录。他还批评冰协前后提交报告或说明中不乏前后矛盾，并指冰协指控港协“不尊重运动员”是绝对失实。