四川会否再次大规模断电？省发改委：已完成电源电网发展规划编制

去年夏天四川历史上首次出现丰水期电力电量双缺的极端严重局面，对于今年会否再次大规模停电，四川省发改委回应说，已完成该省电源电网发展规划编制，科学规划并储备了一批电源电网项目，为构建多元开发、充足可靠的电力供应体系，提升电力系统安全保供和抗风险能力奠定了可靠基础。

根据澎湃新闻报道，有网民通过四川省网络问政平台麻辣社区“群众呼声”向该省发改委提问指出，今年目前旱情好像比去年还严重，会否再次大规模停电？有没有未雨绸缪？今年大旱，如何应对夏季用电高峰？

去年夏天，水电资源极为丰富且常年承担大量电力外送任务的四川历史上首次出现丰水期电力电量双缺的极端严重局面，不得不启动能源保供一级应急响应，工业企业让电于民。今年四川汛期气候预测出炉，预计降水量略偏少，气温偏高，引发民众对今夏电力保供的高度关注。

四川省发改委近日发长文说，去年7至8月，该省面临历史同期最高极端高温、最少降雨量、最高电力负荷、缺电时间历史最长的“四最”叠加局面，电力供需严重失衡，历史同期首次出现电力电量“双缺”，对经济社会发展带来较大冲击。“总结反思这次极端灾害天气暴露的问题和教训，我委会同相关省直部门、相关电力企业采取一系列有力措施，加快推进电源电网建设，补齐四川电力系统存在的短板弱项。”

四川省发改委称，按照省委省政府部署，已完成该省电源电网发展规划编制，科学规划并储备了一批电源电网项目，为构建多元开发、充足可靠的电力供应体系，提升电力系统安全保供和抗风险能力奠定了可靠基础；印发实施电源电网发展规划任务分工方案和年度实施方案，与电源电网项目业主单位签订加快建设任务书；加快研究“迎峰度夏”各类电价机制，继续实施主动错避峰政策，调整分时电价机制，取消丰水期居民电能替代等，进一步缓解“迎峰度夏”期间电力供需紧张局面；推动电源电网项目核准工作，2022年共计核准（备案）电源电网项目97个，总投资1067亿元（人民币，下同，约204亿新元），较2021年的47个、545亿元分别增长了106%、96%；编制完成农村电网巩固提升规划，2022年共计审批农村电网巩固提升项目4个，总投资49亿元，提升农村地区电力保障能力。

发改委表示，下一步，四川将着力推进多能互补的电源项目建设。包括加大有调节能力的水库电站和抽水蓄能电站开发力度，加快推进旭龙、卡拉、双江口等水电站建设，力争核准开工昌波等水电站，加快两河口混合式抽水蓄能电站建设，力争核准开工叶巴滩混合式、仁和等抽水蓄能电站，加快推进绵竹、芦山等抽水蓄能项目前期工作。加快在负荷中心、天然气主产区布局一批调峰气电项目和应急保障电源，加强煤电扩能改造和储煤基地建设，增强顶峰兜底能力。加快“三州一市”光伏发电基地建设，重点推动已核准备案的726万千瓦光伏发电、322万千瓦风电项目尽快建成投产，完成整县屋顶分布式光伏试点开发。

电网建设方面，四川省发改委称，正抓紧建设川渝特高压交流工程，核准开工阿坝至成都东特高压交流工程，纳规实施攀西特高压交流、陇电疆电等外电入川直流工程。加快推进省内目标网架建设，建成投产盐源扩、两河口水风光互补等500千伏汇集工程以及建昌至叙府500千伏输变电工程，开工建设十陵、德阳南、邛崃等500千伏输变电工程，推动成都“立体成环”全面提速，区域供电能力稳步提升。

回应还称，四川将积极向国家发展改革委争取中央预算内投资，继续深入实施农村电网巩固提升工程。