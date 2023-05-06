港专家再促港府重新审视冠病防疫措施和教训

世界卫生组织宣布冠病不再构成全球公共卫生紧急事件后，香港政府顾问专家、港大微生物系讲座教授袁国勇再敦促港府就冠病疫情期间的措施及教训进行彻底审视，因为另一场大流行肯定会出现。

据网媒“香港01”星期六（5月6日）报道，袁国勇说，在达到冠病疫情里程碑的过程中，香港打了一场漂亮的仗，香港市民在抗疫方面表现了韧性，也积极配合戴口罩、检测、隔离和检疫等抗疫措施；香港医护人员也很好地证明他们的敬业和专业。

展望未来，袁国勇说，香港仍必须对新出现的传染病保持警惕，另一场大流行肯定会回来困扰着我们。他指出，目前的研究证据表明，新传染病将来自动物宿主，所以必须保护动物的自然栖息地，禁止出售野生动物；并且相信科学，准备应对系统、基础设施和条件，最大限度减少下一次大流行所造成的死亡率、身心疾病和社会经济冲击。

袁国勇也强调，必须牢记冠病疫情的教训，并重申应彻底审视疫情期间的应对措施和教训。他认为，这次的审视对于准备应对下一次大流行至关重要，可促进公众信任，对于下次更好的治理必不可少。

今年2月，袁国勇、许树昌、孔繁毅等香港专家建议港府成立一个独立调查委员会，审查香港政府三年以来的疫情应对措施。袁国勇当时说，香港政府在疫情初期追踪及隔离做得不够好，每天检测数量也不够，“如果疫情初段做得好，传播速度可以慢好多。”

不过香港行政长官李家超表明，不同意就此成立独立调查委员会进行调查，强调港府将继续总结经验、优化措施来应对未来威胁。香港立法会中也有声音认为，这么做“可能为香港制造更多内耗”。