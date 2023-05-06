港新民党主席叶刘：区议会新制度更稳健 投票率要求勿太高

香港区议会改革方案近日出炉，行政长官李家超说区议会“过去走错了路”，现在要拨乱反正。香港行政会议召集人、新民党主席叶刘淑仪星期六(5月6日)说，她认同李家超的说法，指2016年全面取消委任制后，看到区议会急剧政治化，“叫吓口号就可以”，认为新方案是“踏实一点”，在普选的元素上有所限制属较稳健。叶刘坦言，这是一个全新的制度，投票率要求不能太高。

根据《星岛日报》报道，叶刘在1982年出任政务总署首席助理政务司时，负责推行第一届区议会选举，她表示当时全部议员属于委任，运作也都良好。被问到有人认为新制度是民主倒退，叶刘称不要将制度与80年代比较，目前方案是参照立法会现行组成方案，呼吁市民不要单纯看议员以什么途径进入议会，而是看议员可提供什么贡献，最重要是均衡参与。

至于如何彰显制度的认受性，投票率是否其中一个指标，叶刘坦言这是一个全新的制度，投票率要求不能太高，她强调市民仍然可以作选择，投票支持心仪候选人。

她举例说，有外国的前总统参选时得几千万票，之后被政府提控，反问是否票多就是好，又以自己的参选经验，直指投票率高低取于决候选人是谁，若候选人有魅力、有粉丝，以至如何做选举工程，都会影响整体投票率。

叶刘还说，2019年的区议会选举中，反对派利用议题，令市民愤怒、惊恐去投票，认为这是劣质的投票率。被问到是否应该呼吁建制派提名民主派参选时，她多次强调不看派别，只看相关人士是否合适出任区议员，相信资格审查委员会会仔细审议。

作为新民党主席，叶刘还说，若一个政党不参选、不参与地区事务，将影响政党的发展，区议会是训练政治人才很好的平台，“就算输了都是很宝贵的经验”，过程中可学习与市民互动，认为一个政党抱有成见不参与很可惜。