中国最高检挂牌督办北京长峰医院火灾事故案

北京长峰医院4月18日发生重大火灾事故，造成29人死亡。中国最高检决定对此事故挂牌督办，要求北京市检察机关充分发挥检察职能作用，查明各方责任，依法惩处相关犯罪。

根据央视新闻客户端星期六（5月6日）报道，北京市丰台区北京长峰医院发生火灾事故当日，北京市公安局丰台分局以涉嫌重大责任事故罪对相关责任人员立案侦查，后对北京长峰医院及施工单位15人刑事拘留，目前该案正在侦查中。

中国最高检决定对北京长峰医院重大火灾事故案进行挂牌督办，要求北京市检察机关充分发挥检察职能作用，协同公安机关及有关部门，依法查明各方责任，夯实案件证据基础，依法惩处相关犯罪，维护被害人合法权益；同时，强化溯源治理，助推安全生产风险防范和综合治理。

报道指出，北京长峰医院火灾事故暴露出安全生产隐患排查整治不到位、安全生产责任不落实等问题，检察机关将持续加大对危害生产安全刑事犯罪打击力度，以落实最高检“八号检察建议”为抓手，督促相关职能部门加强和改进安全生产监管工作，抓早抓小抓苗头、抓制度规范落实、防患于未然，切实保护人民群众生命财产安全。

长峰医院火灾事故造成29人死亡，其中26人为住院患者。长峰医院院长等15人已被刑事拘留。

中国国务院安全生产委员会4月21日挂牌督办此次事故查处工作，并派员参与，帮助指导北京市调查组工作。