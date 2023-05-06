韩驻华使馆发函抗议中媒涉尹锡悦访美评论

韩国驻华大使馆称，已就中国官媒《环球时报》及其英文版刊登社评批评韩国总统尹锡悦访美期间的言论，向两家媒体发函提出抗议。

据韩联社星期五（5月5日）报道，韩国驻华大使馆星期四在向两家媒体发送的信函中称，有关社评以偏颇的视角和煽动性、刺激性的失当措辞，对尹锡悦和韩国政府追求地区和平稳定的外交政策进行了毫无客观依据的一股脑贬低，韩方对此表示强烈遗憾，并敦促其采取措施避免类似情况再次发生。

大使馆还说，两家媒体以“低俗到难以启齿”的表达方式指责尹锡悦的部分内容，甚至令人怀疑“这还能否称得上是有体面的媒体发布的稿件”。大使馆称，如果韩国媒体以同样的方式连日刊文指责中国领导人，中国人民又会作何感想，奉劝其将心比心，慎重地换位思考。

大使馆称，这种做法对于韩中关系的健康成熟发展毫无裨益，只会助长两国国民对彼此的负面认知，媒体刊载文章需要更加慎重。这种做法对韩中关系的负面影响造成的一切责任，须由贵报社自负。

《环球时报》和英文版4月23日刊登一篇社评，对尹锡悦在访美前的涉台言论进行强烈指责，称尹锡悦的涉台言论令“韩国外交的国格碎了一地”。《环球时报》上月28日刊登另一篇社评称：“有评价说，历届韩国政府中，尹锡悦政府可能是对美国最不具有民族独立意识的，这次访美无疑印证了这个评价。”

韩联社报道称，韩国驻外使馆对驻在国媒体的错误报道予以应对并不罕见，但对评论内容的表述和偏颇性正式提出抗议并对外公开这一消息则比较罕见。

早前，《环球时报》英文版4月24日曾发表社论称，尹锡悦涉日言论罔顾韩国以及其他亚洲人民感受，韩国总统府也出面批评相关评论“低俗”，尽显对国际局势的无知，与事实严重不符。