港保安局谴责捷克港人组织对国安处取证行动作失实指控

香港保安局谴责捷克港人组织，对香港警务处国家安全处的取证行动作出与事实严重不符的指控。

综合《明报》《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港警务处国安处星期五（5月5日）持法庭手令，在元朗检走原本存放在香港大学嘉道理中心一个货柜内的知名雕塑“国殇之柱”，作为调查一起涉及煽动他人颠覆国家政权罪的证物。

捷克港人组织“我地（Ngo Dei）”当天发新闻稿谴责香港警方的行动，认为警方以调查违反国安罪名为由没收象征民主和人权的“国殇之柱”，侵犯艺术自由，要求当局立即归还“国殇之柱”，同时在网上发起联署请愿，呼吁国际社会向港府施压，保护香港市民的权利和自由。

据香港政府新闻网消息，香港保安局星期六（6日）发新闻稿说，根据案件调查进展取证合法合情合理。有组织企图混淆视听，假借艺术自由之名要求归还证物，且无理谴责和恶意抹黑警务处的合法执法行动，完全漠视法律、罔顾法治精神，保安局强烈谴责。

保安局说，将违反香港法律包括《香港国安法》的人和组织绳之于法，是香港特区执法部门应有之责。警方的行动乃彰显公义。香港特区执法部门是根据证据、严格依照法律，以及就有关人士或组织的行为采取执法行动，与其政治立场、背景或职业无关。

保安局强调，特区政府依法履行维护国家安全的职责和义务，维护国家主权、安全和发展，同时依法保障香港市民享有的权利和自由。特区政府会继续依法处理有关案件。有关组织必须立即停止不符事实的指控。

香港保安局长邓炳强星期六在香港商业电台节目上受访时说，警方的刑事调查或检控工作并不会因为到达某个阶段而停止，反而会一直调查。如果发现根据法例或检控需要，有必要检取某些证物便会检取，同时也会按照法律和法庭程序进行相应的工作。