美拟供台5亿美元武器 台行政院长：备战才能止战

针对外电报道称美国拜登政府将比照乌克兰军援的紧急授权，提供价值5亿美元（约6.63亿新元）的武器给台湾，台湾行政院长陈建仁说，台湾一定要备战，才能够止战。

综合中天新闻网和中时新闻网报道，陈建仁星期六（5月6日）早上被媒体问及上述报道时说，面对中国大陆的威权扩张，台湾一定要备战，才能够止战；台湾要能战，才能够避战。所以加强战力，维持台湾防卫能力相当重要。

他说，台湾国防部在防卫台湾方面做了各式各样的努力，例如台舰台造、台机台造，相信国防部会在适当时候对外说明。

彭博社引述知情人士报道称，拜登政府正在为台湾筹措5亿美元的各类武器装备，并套用它为加速向乌克兰提供武器所使用的快速通道权力。美国将通过“总统提取授权”把现有库存中的武器或辅助装备运往台湾。目前尚不清楚准备提供的具体军备种类。

另一方面，针对台湾民生物资物价写下14年新高，陈建仁说，近来鸡蛋、猪肉价格都已回稳，政府会继续监控物价情况，做最好的调整。

他说，由于俄乌战争、气候变迁等因素，国际供应链受到很大影响，各国物价也都受到了很大影响。如果以物价指数上升情况来看，台湾比起世界上大部分国家来说，物价相对平稳，但政府仍需要透过各式各样努力，让物价更加地平稳，所以行政院“稳定物价小组”也从每三个月召开一次，现在改成每一个月召开一次。但现在鸡蛋，还有猪肉的价钱都已经平稳。

他指出，台湾政府对于进口原物料减税措施延长到6月底，确保原物料供应正常，也对油电价格做很好调控，让它稳定，不影响民生消费；另外，政府也会在农产品，还有工业原物料方面，确保物价合理性，让物价能够得到很好管控。

台湾行政院主计总处星期五（5月5日）公布4月份CPI年增率为2.35%，连续21个月超过2%通膨警戒线，其中17项重要民生物资CPI年增率更是冲破7%。