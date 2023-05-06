台外长称盼安排巴拉圭当选总统就职前访台

台湾外交部长吴钊燮说，希望安排巴拉圭总统当选人培尼亚在就职之前访问台湾。

据台湾《自由时报》报道，台湾总统府星期五（5月5日）公告，总统蔡英文当天与巴拉圭总统当选人培尼亚进行电话会谈。培尼亚提到与台湾早有渊源，期待能尽快访问台湾，与蔡英文会面。对此，吴钊燮星期六（6日）在2023年欧洲节致词前受询时回应，希望能安排培尼亚到台湾看看，“而且在他就职之前就来”。

台湾南美洲邦交国巴拉圭4月30日举行总统大选，支持与台湾维持邦交的执政党“红党”44岁候选人培尼亚以悬殊优势击败对手。红党也在巴拉圭参、众两院拿下多数席次。培尼亚当选后接受日本《朝日新闻》专访时强调，巴拉圭将在国际社会成为台湾的代言人，并强调与中国大陆建交毫无吸引力。培尼亚的就职典礼预计今年8月中旬举行。

被问及蔡英文与培尼亚电话会谈气氛如何，吴钊燮说，“非常好”，也提到台方希望安排培尼亚在就职之前到台湾看看。对于外传将由台湾副总统赖清德率团赴巴拉圭参与培尼亚就职仪式的提问，吴钊燮未予以回应。

另外，路透社星期六引述知情人士报道，美国拜登政府将比照援助乌克兰模式，以总统拨款权供应台湾价值5亿美元（6.63亿新元）武器援助。吴钊燮仅说，军事相关议题交由国防部回应。