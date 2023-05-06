美媒：蚂蚁集团金融牌照审批因监管体系调整被搁置

知情人士透露，由于中国金融监管体系的调整，中国金融科技巨头蚂蚁集团的金融控股公司牌照审批被搁置。蚂蚁集团转型成为一家金融控股企业的进程受挫。

据美国《华尔街日报》星期五（5月5日）报道，一年多以来，蚂蚁集团一直在等待中国政府批准公司的整改计划，而整改的最后一步就是获得金融控股公司牌照，让蚂蚁集团转型成为金融控股企业，接受类似于中资银行业和其他金融机构的监管，也为蚂蚁集团重启上市扫清障碍。

知情人士称，过去一年里，蚂蚁集团的高管们一直在与中国央行和中国银行保险监督管理委员会官员就蚂蚁集团设立金融控股公司的申请进行磋商。蚂蚁集团已经提交了相关申请，而监管机构早些时候已几乎要批准申请了。

但知情人士说，蚂蚁集团的牌照审核进程很可能会因为新成立的中国国家金融监督管理总局被搁置。

中国国务院今年3月新组建国家金融监督管理总局，但截至目前还没敲定国家金融监督管理总局的领导人选，也还在考虑新机构下属不同部门的人员配置，以及中国央行哪些员工将被调派到国家金融监督管理总局任职。

据上述知情人士称，这个过程可能需要几个月才能完成，在那之前蚂蚁集团的金融牌照申请将一直处于待办事项状态。他们还说，蚂蚁集团的申请受理可能要等到今年下半年或更晚的时候才能有进展。

此外，蚂蚁集团面临的另一个难题是，中国政府新成立的国家数据局也将给公司带来不确定性。蚂蚁集团2021年申请了信用评分许可证，但知情人士称，在国家数据局和国家金融监督管理总局弄清楚如何分割信用评分的治理之前，蚂蚁金服的新业务不太可能获得批准。

知情人士说，中国监管机构希望将蚂蚁集团当作中国其他金融科技企业的结构、治理和许可方式的先例。腾讯的微信支付早前曾表示，正在与中国监管机构谈判，以了解金融控股公司牌照的要求。