中国官媒批 “五个女博士”广告不尊重女性：营销路走歪了

中国一个名为“五个女博士”的胶原蛋白品牌在电梯广告中呈现出女子面目狰狞画面以及“老公气我，喝”等广告语，被网民质疑侮辱女性。中国妇联主办的《中国妇女报》星期六（5月6日）发文批评说，“女博士”在大众眼里本是智慧、刻苦、理性的学术女性形象，利用当下社会崇尚高学历的心理，这则广告却打着“女博士”的名头，刻意刻画出焦虑愤怒、歇斯底里的女性形象，令人不适与厌恶。如此营销之路，确实是走歪了。

根据每日经济新闻报道，“五个女博士”在广告中的女性不仅形象狰狞，还握拳嘶喊“熬夜追剧，喝”、“又老一岁，喝”、“喝五个女博士，都是你们逼的”。

不少网民批评广告放大对女性的负面刻板印象，贩卖性别焦虑，还有网民指出，“用女博士做品牌名，广告却在辱女。”

《中国妇女报》发文说，当下公众的社会责任及文明意识不断提高，对涉女性营销内容也变得更加敏感。“五个女博士”目标客户是女性群体，却制造容貌、年龄焦虑。

文章指出，在对女性的社会追求和价值愈加尊重的今天，反对容貌焦虑和年龄焦虑的呼声高涨，公众自然对这样投放在公共场合的传媒内容更加反感。无论是想靠共鸣吸引客户，还是想通过被骂收割流量，这样的营销，靠哗众取宠，短时间内吸引眼球，最终的结果只会是搬起石头砸自己的脚。

文章还指出，在其一款产品的宣传中，“五个女博士”还玩起了另外的文字游戏，主播在直播间里一直强调糖化反应的危害，但在产品名称和宣传页面中其一直使用的是“亢餹”、“亢唐”而非“抗糖”。而市场上关于“胶原蛋白肽是智商税”的质疑声也是一直不断，相关产品的功效也未有确凿证据。

据了解，“五个女博士”主营补充胶原蛋白肽的功能性饮品，由北京大学五个女博士联合创立，但在宣传上也屡次引起争议。

“五个女博士”此前以北京大学、北京大学医学部及相关专家教授的名义为其产品进行宣传，但北大医学部网站早在2020年就发布声明，表示“五个女博士”与北大医学部无任何投资及科技成果转化关系。宣传中涉及的公共卫生学院营养系教授李勇也明确表示，其本人与该企业无合作、无授权，不存在对其研究成果进行成果转化事宜。