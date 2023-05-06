国民党副主席：未来国民党执政会维系对美关系

国民党副主席夏立言在访美期间说，未来国民党执政，将会维系对美关系。

据台湾《联合报》报道，夏立言近日赴美国加州旧金山参加全美总支部代表大会，星期四（5月4日）赴华府，星期六（6日）启程返台。他星期五（5日）受访时说，这趟华府行“该见的都见了”，也对美方表达未来国民党执政会持续维系对美关系。

夏立言说，相信台北和华府的关系没有最好，只有更好，未来国民党执政会维持对美关系。若国民党在本月下旬产生总统候选人，相信也有意愿和兴趣赴美访问，希望届时美方可以提供需要的服务和便利。

在华府期间，夏立言拜会了美国行政部门官员，说明国民党主席朱立伦的国防与对话主张，并称朱立伦相信跟中国大陆若有对话，可以降低双方敌意，减少不必要的误判，对台湾的国防与安全都有帮助。

针对美国众议院外交委员会主席麦考尔（Michael McCaul）4月28日接受《日经亚洲评论》专访时称，台湾前总统马英九访问中国大陆的主要目的是与北京讨论“傀儡人选”，夏立言表示，麦考尔的用词用字非常不恰当且悖于事实，马英九的访陆目的很清楚，一是扫墓，二是带年轻学生去了解“中华民国”的历史。

夏立言说，麦考尔的误导谈话显示他完全不了解“中华民国”目前的情况，完全不了解国民党，希望有机会跟麦考尔联系，并对这些谈话表达不满。