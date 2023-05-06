百度CEO李彦宏：文心一言也许永远追不上ChatGPT

百度CEO李彦宏认为，百度开发的聊天机器人文心一言能否超越美国人工智能公司OpenAI开发的ChatGPT，取决于自身的努力，“也许很快，也许永远也赶不上”。

据第一财经报道，李彦宏星期四（5月4日）晚在百度内部的一个活动上，提起了文心一言与ChatGPT差距的时间问题。他说，自己前段时间接受采访时说文心一言跟ChatGPT的差距大约是两个月，这有点断章取义，因为自己后面紧接着说：“这不是重点，重点是这两个月的差距我们要用多长时间才能赶上，也许很快，也许永远也赶不上。”

针对文心一言能否追上ChatGPT，李彦宏认为，这取决于百度自身的努力、把握机会的能力和执行力。“我们的战略、人才、组织机制和文化能不能适应新的形势，我们在新的环境下能不能持续创新，生死攸关。”

上月，腾讯集团顾问王小川和李彦宏在大模型领域的隔空对战火药味十足。对于李彦宏谈及百度的文心一言与OpenAI差距在两个月左右的观点，王小川说：“怎么可能只差两个月？那一定是（在）另一个宇宙。” 他认为，OpenAI比国内领先三年时间。追上GPT-3.5可能一年时间是有机会的，但目前OpenAI已经达到GPT-4的级别，GPT-5也在训练过程当中了，因此要追上OpenAI至少需要三年。