三立电视台前主播任赖清德竞选团队发言人

代表民进党征战2024年总统选举的台湾副总统赖清德决定，其竞选团队发言人将由三立电视台前主播郭雅慧担任。

据台湾《上报》报道，赖清德竞选团队星期六（5月6日）宣布，郭雅慧出任赖清德竞选团队发言人。竞选团队称，过往竞选团队发言人多由党内立委、议员兼任，此次延揽资深媒体人郭雅慧加入团队，盼能以媒体背景，与民众建立沟通桥梁。

郭雅慧本月1日突然在脸书宣布将离开从事19年的电视新闻工作，让许多粉丝十分惊讶，当时她仅透露将有新的职涯挑战，并未多加说明。有传闻她可能会出任赖清德总统团队，但她当下并未松口承认。

据了解，郭雅慧曾在担任2017年、2018年双十节大典担任主持人，在新闻界成绩也十分优异，不仅曾多次入围吴舜文新闻奖，也多次荣获现代财经新闻奖、文创产业报导奖等。此外，她也累积丰富的国际报道经验，采访足迹遍及全球五大洲20余国，更曾四度前往朝鲜成为特派员，也曾赴韩国大选担任特派员。

郭雅慧透露，过去担任记者、主播期间，是以麦克风向大众传递资讯，此次加入竞选团队，希望透过更浅白、易懂的方式，让民众理解艰涩难懂的政见，同时将民众的期待、不敢说出口的话语，如实向团队传达，成为赖清德与民众间的的正向沟通桥梁。

郭雅慧表示，由于过去的采访经验，她看过了战争、极权下人民对民主的渴望，进而希望透过参与政治的方式，守护台湾的民主与未来，并期许竞选团队将纳入民间多元背景的角色，制定贴近人民的政策，守护民生经济的同时，持续为台湾人民奋斗。