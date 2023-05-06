港议员批港协和冰协管治皆有问题 促港府叫停闹剧

香港冰球男队今年2月在波斯尼亚出赛时发生的播错国歌事件持续发酵，香港冰球协会星期四（5月4日）傍晚向香港体育协会暨奥林匹克委员会提交报告起，港协与冰协在48小时内六度互相反驳。香港立法会议员江玉欢说，港协和冰协未做好企业管治，促请港府介入叫停这场闹剧。

据网媒“香港01”、《星岛日报》星期六（6日）报道，江玉欢说，她对近两天看到港协和冰协隔空交火，争议发酵两个月仍未平息深感惊讶，并认为若事件纠缠数个月仍原地踏步，显示非单纯事件本身有问题，而是处理手法出问题。

江玉欢称，港协指控冰协的问题理应存在已久，变相是港协一直没做好管治角色，在发生问题后也没负上任何责任：“有事嘅时候，唔通你赖落下面嗰个度？你要一力承担，如果唔係咩叫做管理？”（当出事的时候，难道你要责怪下属？你要一力承担，如果不这样叫做管理？）。她形容该事件就如企业管治一样，平日要做好管理，解决下属的失误。

江玉欢说，冰协已承认有不足，冰球队随后的比赛也未再出现播错国歌的失误，因此认为当局应“向前看”，让运动回归运动，但争议却愈趋白热化，令本应严肃的国歌处理问题，变成港协和冰协代表互相指骂的闹剧，因此建议港府介入令事件受控、将伤害减到最低，然后再引导双方认真处理问题，否则持续下去将影响运动员的士气。

香港体育协会暨奥林匹克委员会星期五（5日）回应香港冰协在世锦赛播错国歌的报告，提出多项失实指控，义务秘书长杨祖赐更在传媒镜头前公开与冰协“交火”。冰协主席简扬杰星期六凌晨首度开腔回应事件，批评港协“审犯恐吓式质问”，致领队关婉仪极度惶恐，并形容提交三次报告像“皇帝年代臣子揣摩主子的心意一样”。

针对香港冰球协会批评香港体育协会暨奥林匹克委员会对冰协“审犯恐吓式质问”，港协暨奥委会星期六再回应，指所谓“高压审犯”的指控不实，并批评冰协有意将查询扭曲成盘问，制造港协暨奥委会负面形象，令人遗憾。