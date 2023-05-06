中纪委旗下官媒：挂职博士力推项目烂尾给地方留下“烂摊子”

中纪委旗下官媒发文披露，江苏省一名挂职干部脱离实际违规决策，违规出借国有资金，在挂职期满离任后，他力推的工程项目全部烂尾，给地方经济社会发展留下严重隐患。

据澎湃新闻报道，最新一期《中国纪检监察》杂志刊文披露，2015年5月，挂职担任江苏省淮安食品科技产业园管理服务中心主任的余某，不仅脱离实际违规决策，划出500亩土地建设农业示范基地，还将4.3亿元（人民币，下同，约8300万新元）国有资金违规出借给劣迹商人高某挂靠的皮包公司，建设超高标准道路工程。

两年后余某挂职期满离任，他力推的工程项目全部烂尾，出借的4000余万元无法收回，给地方经济社会发展留下严重隐患，留下“烂摊子”。

文章称，淮安市洪泽区纪委监委随后把监督推动涉案遗留工程整改纳入案件查办“后半篇文章”，督促产业园管理服务中心成立由“一把手”任组长的整改工作专班，聘请专家对项目进行评估优化，分类分批推进整改、盘活资产，杜绝“一拆了之”、二次浪费。

报道称，上述文中提到的余某，是江苏省农业科学院农业设施与装备研究所研究员余刚。

余刚是江西石城人，博士研究生学历，历任江苏省农业科学院原子能农业利用研究所研究实习员、助理研究员、副研究员，2012年9月任江苏省农业科学院农业设施与装备研究所研究员。

2012年6月后，余刚先后挂职担任南京市玄武区科技局副局长、淮安市淮阴区人民政府副区长，2015年4月至2017年4月挂职担任中共淮安市洪泽区委常委，其中在2015年10月至2017年5月兼任淮安食品科技产业园管理服务中心主任。

淮安市纪委监委在2021年7月公布消息称，江苏省农业科学院农业设施与装备研究所研究员余刚涉嫌严重违法问题，由淮安市监察委员会调查终结，移送检察机关依法审查起诉。

淮安市纪委监委同年9月首次召开全市挂职干部专题警示教育会议，强调进一步加强挂职干部监督管理，健全新建产业园区管理机制，严格防范重大资金风险，督促和推动全市挂职干部明纪畏法、履职尽责。