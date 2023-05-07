韩正：中英都是全球化与多边主义的受益者

中国国家副主席韩正说，中英都是经济全球化、多边主义和自由贸易的支持者、推动者和受益者。

据中新社报道，当地时间5月5日至6日，作为中国国家主席习近平的特别代表，韩正应邀在伦敦出席英国国王查尔斯三世加冕仪式及相关活动。

韩正向查尔斯三世转达了习近平对国王伉俪、英国王室及人民的诚挚祝贺和良好祝愿，感谢英方为其英国之行做出的周到安排。

查尔斯三世请韩正转达他对习近平的衷心感谢和亲切问候，感谢习近平及夫人彭丽媛给他和王后发来贺电，欢迎韩正作为特别代表专程来英出席加冕仪式。他表示，英中关系非常重要，希望双方在绿色低碳、可持续发展及气候变化等广泛领域开展进一步合作，期待中方在绿色发展等领域继续发挥引领作用。

在英期间，韩正还分别与英国首相苏纳克、威尔士亲王威廉王储等简短会面，并与副首相道登会面。

韩正说，全球化时代各国经济深度联系。中国正持续推动高质量发展，并将进一步推进高水平对外开放，愿同英方加强合作，互利共赢，共同发展。中英合作基础好、潜力大。近年来，中英贸易投资持续增长。

他说，英国已成为中资企业赴欧投资的重要目的地，希望英国政府为中资企业营造公平、公正、非歧视的投资环境。英国也是中国留学生和游客的重要目的地，希望英方为中国留学生提供良好、安全的学习和生活环境，为中国游客提供安全和便利。

韩正说，中英都是经济全球化、多边主义和自由贸易的支持者、推动者和受益者。中方愿同英方在相互尊重、平等相待的前提下，就广泛议题开展交流，增进理解，缩小分歧，共同推动双边关系健康稳定发展，造福两国和世界。