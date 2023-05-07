台媒：赖清德两岸论述或更聚焦“反共不反中”

台湾媒体报道，民进党总统参选人赖清德的重要两岸与选战策士多次展开讨论，赖清德在2024选举的两岸论述将更聚焦在“和平保台”“反共不反中”。

台湾《联合报》星期天（5月7日）引述消息人士报道，此举是为了争取更多中间选民的支持。赖阵营与民进党核心幕僚都认同这样的论述方向，认为这更能强化赖主张的“民主、繁荣、和平”立场。

党内人士认为，更聚焦在“反共”非“抗中”，确实是更精准的诉求，也能减少被在野党做文章的空间。

至于这是否意味着绿营两岸论述出现变化，民进党人士称立场一致，当中国大陆武力攻台或军事威胁时是“抗中保台”，平时则是努力和平协商，不挑衅、坚守立场，维护区域和平。

消息人士称，赖清德曾在党务主管会议上说，“抗中保台”“抗共保台”所陈述的“抗”是抵抗侵略，而非要和中国大陆对抗。

赖清德星期六（6日）在新竹县信赖台湾之友会成立仪式上致词说，放弃主权换来的和平不是真和平，目前两岸和平的方式是强化国防力量，要提高国防保护自己，现在最大挑战是来自中国大陆的武力威胁，并说战争没有赢家，呼吁支持者未来一起为和平奋斗。

国民党立委对此批评民进党在“抗中保台”遇上危机时，拿不出任何应对方法，只能调整两岸论述，并指赖清德不断尝试创造新论述、新名词，但都只是骗术。

《联合报》认为，赖清德阵营的做法是向中间靠拢，但对独派深绿族群而言，光“反共”不够，赖清德向中间靠拢的论述是否造成深绿反弹，有待观察。