淄博烧烤带火山东民航 新机场规划筹建中

中国山东省淄博因烧烤爆红，吸引大批游客前往当地旅行和消费。为了承接庞大的客流量，据报山东航空新增了13条热门旅游目的地航线，淄博首个本土机场也已在今年年初被纳入山东省的建设规划之中。

《时代周报》微信公号星期五（5月5日）报道，淄博成为了中国这个“五一”假期最受关注的旅游目的地。不过，由于淄博目前尚无机场，部分前往淄博的游客被济南和青岛的机场分流，导致两大机场的客流量水涨船高。

其中，济南机场在五一期间的旅客吞吐量预计达28.7万人次，较2019年同期增长20%；青岛机场在4月28日的旅客吞吐量7.27万人次，2023年首次突破7万人次。

济南机场的地勤员工李婷（化名）说：“上次这么忙碌应该还是2019年国庆假期的时候，明显能感受到航班变多了，客流量变多了，我们好久没这么忙过了。”

在庞大的客流量推动下，山东航空早前已宣布新增济南至张家界、济南至遵义、青岛至恩施至南宁、青岛至延吉等13条热门旅游目的地航线。济南机场则说，济南机场专门开设“淄博烧烤”机场快线，三条线路每天共计24班。

据报道，有不少网民在社交媒体上抱怨：“为什么淄博还没有机场”“想坐飞机去淄博，太不方便了”。实际上，淄博的首个本土机场已在2023年开年被纳入山东省的建设规划之中。

山东省委、省政府今年1月印发《山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划（2023-2025年）》显示，将建设现代化机场群，推动新建聊城机场、淄博机场、滨州机场以及迁建潍坊机场等项目前期工作，争取尽早开工建设。到2025年，民用运输机场总数力争达到12个，通用机场总数达到30个。

淄博市相关负责人在2月曾说，建设淄博机场对提升城市整体形象和影响力具有重大促进作用，也是淄博人民孜孜以求的夙愿和梦想。