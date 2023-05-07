秦刚呼吁阿富汗切实履行打击恐怖主义承诺

中国国务委员兼外长秦刚星期六（5月6日）在巴基斯坦与阿富汗临时政府代理外长穆塔基会面时，呼吁阿富汗切实履行打击恐怖主义的承诺。中国官方公布，中巴阿三方同意支持中巴经济走廊向阿富汗延伸。

中国外交部在官网公布，秦刚告诉穆塔基，“阿方应切实履行打击恐怖主义的承诺，坚决打击包括‘东伊运’在内的恐怖势力，确保中国在阿人员和机构安全”。

秦刚也说，中国将继续本着平等协商、务实友好、互利共赢的原则推进中阿巴三方对话与合作。中国将一如既往尊重阿富汗主权、独立和领土完整，深化中阿各领域合作，帮助阿富汗早日实现自立自强、和平稳定与发展繁荣。

中国、阿富汗临时政府和巴基斯坦外长当天在巴基斯坦首都伊斯兰堡，出席中阿巴三方外长对话。

秦刚在会上说，中国愿同阿巴加强反恐安全合作，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚决反对一切形式的恐怖主义，反对支恐用恐和反恐双重标准，加大合作打恐力度。

秦刚呼吁三方在阿富汗邻国协调合作机制等地区多边框架下，加强反恐安全事务合作，希望阿巴进一步加强对中国人员、机构和项目安保举措。

中国外交部公布，三国外长围绕睦邻互信、安全合作与反恐、互联互通与贸易投资等议题进行了坦诚、深入交流，达成系列共识。

中国外交部也说，三方同意重启外长对话框架下的对话机制，加强经贸、农业、减贫、人文等领域交流合作，推进共建一带一路合作，支持中巴经济走廊向阿富汗延伸，促进三国和地区互联互通，完善跨境贸易体系，增进三国经济融合，实现可持续发展。