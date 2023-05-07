美媒：在华外企夹在中美之间 运营如同走钢丝

美国媒体报道，在华外国企业正在走钢丝，一方面它们需要商业情报来遵守美国不断扩大的制裁，另一方面也越来越担心在中国开展业务所需的尽职调查的风险。

《华尔街日报》星期五（5月5日）报道，中国有关部门最近向咨询机构贝恩公司上海办公室的员工问话，并拘留了美国尽职调查公司明茨集团驻北京的员工。这一消息使在中国进行尽职调查和收集商业情报的公司提高了警惕，关于上述突袭行动的详细信息很少，触发因素也不明确。

为在华开展业务提供咨询的顾问和律师说，他们正在努力应对相关企业日益增长的担忧，即中国政府的举措意味着什么，以及在华开展业务的边界在哪里。

对于中国扩大反间谍法有何影响，许多顾问和律师已经在回答客户的相关问题并起草备忘录。中国上星期修订了反间谍法，加强了政府对更广泛的数据和数字活动的控制。

目前以及曾经在该领域工作的人士说，目前没有明显迹象显示，中国出现针对整个行业的整顿行动。一家国际律师事务所的一名律师说，他最近几天告诉客户，企业交易的一般尽职调查工作或确保交易对手没有受到制裁等基本合规核查工作一切如常。

针对并购、首次公开募股等金融交易项目进行核查的企业，似乎没有遇到挑战。另一家上海办事处最近被警方查访的公司Capvision专门从事另一种类型的信息收集工作，即专家网络咨询；客户通过这种服务付费向一个行业的专家进行咨询。

这类咨询和尽调公司的业务范围很广，从对投资目标或对手方以及金融机构和公司的核查，到法务会计，再到新员工的背景调查。

这类核查还可能涉及挖掘数据库和检索法律和公司记录等任务。在中国，越来越令人担忧的是，核查工作可能会涉及更为敏感的领域，例如与新疆有关联的供应商；关于新疆存在强迫劳动的指控已经促使美国和其他国家实施制裁。北京一直否认该指控。

报道也提到，在核实自身供应链中每一个环节并追踪商业伙伴关联公司方面，美国和其他外国公司承受的法律负担日益加重。当前，中国有关部门对收集此类信息的公司加大施压力度，并限制外方访问数据库的权限。这两种趋势对公司、公司的投资者和员工来说都意味着更大的风险。

报道称，中国政府已经发出的信号是，在抗疫限制措施取消后，中国为商业往来打开了大门。但在华外企表示，它们正在应对的是更严格的美国制裁网络，以及美中两国政府之间日益紧张的关系。

美国一项2021年底生效的法律阻止从新疆进口多类产品，议员们正要求更严格地执行该法律。美国政府对于向中国出口高端芯片施加了种种限制，落入出口管制适用范围的中国企业数量快速增多，这已加大了合规方面的工作量。

总部设在华盛顿的商业咨询公司亚洲集团的执行合伙人唐伟康（Kurt Tong）说，在华开展尽职调查越来越难的同时，《防止强迫维吾尔人劳动法》等一些美国法律和政策也正催生更多需求。

唐伟康也说，尽调公司在中国所做的工作使其与中国对信息的看法以及哪些信息应与外国人分享发生冲突。包括日本、欧洲国家、美国和中国在内的所有国家不仅都在努力应对围绕数据的各种问题，还要应付谁控制这些信息及其合法用途等难题。数据是一种可能影响国家安全的商品。

唐伟康指出，在中国，国家机密的定义一直都很宽泛。他认为，中国修订后的反间谍法更加明确地表明，在其他国家可能被视为私人商业数据的信息放在中国则被视为需要保密，只有国内的中国人或特定群体才可获准使用该信息。

《华尔街日报》引述独立的中国问题分析人士施莱辛格（David Schlesinger）称，企业尽调公司在中国发挥重要作用的一个原因是，潜在商业伙伴的背景往往存在疑点。他说，这使西方公司的董事会更有必要确保进行彻底的调查。

施莱辛格说：“西方公司的董事会觉得他们必须有一些东西，这样他们就可以保护自己，这样他们就可以说，是的，是的，我们查过了......中国的问题是，你很容易认为自己是在灰色地带安全运营，但在中国，灰色地带很快就会变成黑色。”

中国欧盟商会主席伍德克（Jorg Wuttke）则说：“你永远不知道自己会在哪里碰到问题......是医疗健康数据吗？是冠病死亡数据吗？明白无误、更直截了当的表述将对我们有极大帮助。”