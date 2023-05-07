安徽阜阳官方宣布征集违规吃喝问题线索

中国安徽阜阳官方宣布，在全市范围内公开征集违规吃喝问题线索。

据澎湃新闻星期天（5月7日）报道，安徽阜阳市纪委监委在公告中说，征集范围包括借会议培训、学习考察、招商引资、任职交流、提拔晋级等名义组织人员聚餐饮酒以及酒后失德失范、酒驾醉驾等问题；作风贪玩散漫，提前离岗赶赴饭局、酒局、牌局，餐后继续打牌影响饭店餐馆正常经营等问题。

任职地方或部门、单位、行业等工作交集为由，拉关系、搞圈子、架天线或相互请托办事、说情打招呼等违规吃喝问题；以老乡会、校友会、战友会等名义违规组织或参加饭局等问题，也列入征集范围内。

安徽阜阳市纪委监委也征集针对违规公款购买烟酒，单位食堂存放烟酒、扑克牌，工作日午间或值班期间饮酒，长期拖欠饭店、宾馆接待费用等问题的线索。

阜阳下辖的太和、临泉、颍东等地已相继召开违规吃喝问题专项整治动员部署会。

中国“五一”假期前，中共中央纪律检查委员会一次公开通报了40多起违反高层八项规定的案例。其中，青海省六名厅官在学习培训期间，一餐喝下七瓶白酒，导致一名官员死亡，再度引起公众对官场“酒文化”的关注。

中纪委旗下官媒5月1日发文强调，要紧盯“五一”重要节点，对顶风违纪行为露头就打、从严查处。