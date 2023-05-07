日媒：日中韩对话可能在今年重启

日本媒体引述多名外交消息人士透露，日中韩三国计划在今年内举行被称为“日中韩峰会”的首脑会谈。这意味着，2019年12月后中断至今的三国对话有望重回正轨。

据日本共同社中文网报道，不具名的外交消息人士星期五（5月5日）说，日本首相岸田文雄将在星期天（7日）与韩国总统尹锡悦于首尔举行的首脑会谈上，确认早日重启包括中国的三国对话的重要性。

外交消息人士也说，日中韩三国计划在今年举行被称为“日中韩峰会”的首脑会谈；通过重启日韩、日中间的高级别对话，2019年12月后中断至今的三国对话有望重回正轨。韩国将是下次三国首脑会谈的主席国。

报道称，日韩首脑3月在东京举行的会谈中，就重启三国对话的重要性达成了共识，中国也展现出重启意愿。具体步骤可能是首先举行三国的工作级别磋商，进而发展为外长会谈，直至首脑会谈。

创设日中韩首脑会谈的目的是在贸易和环境领域等反复讨论，从而带动地区的和平与稳定。日本政府也重视同时开展的日中、日韩的双边磋商机会。

共同社引述日本政府相关人士称，如果能利用三国框架，日本将更容易与中韩协调会谈，也更容易面向国内进行说明，原因在于门槛变得较低。

日中外交消息人士说：“中国应该是想稳定与日韩的关系，以分裂在安保和经济层面加强联系的日美韩。”

不过，过去日中韩首脑会谈曾受国际局势和双边关系等影响而延期。岸田可能在今年解散众议院举行大选，中韩两国也在关注日本的政治局势。