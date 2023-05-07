湖北省委宣传部部长许正中调任紫荆文化集团董事长

中共湖北省委常委、宣传部部长许正中已调任紫荆文化集团董事长。

据微信公众号“长安街知事”，“国风国韵飘香江”中央歌剧院中外经典歌剧选段音乐会首场演出星期六（5月6日）晚在香港大会堂音乐厅举行。

紫荆文化集团在官方微信公众号中提到，集团董事长许正中出席上述活动。

公开资料显示，许正中1965年4月生，江苏淮安人，1985年8月参加工作，1985年1月加入中国共产党，中央党校研究生学历。他曾任人民日报社副总编辑兼海外版编辑部总编辑，人民日报社副总编辑，2020年7月任湖北省委常委、宣传部部长，直至这次履新。

据国资委微信公众号“国资小新”介绍，紫荆文化集团有限公司是一家综合性大型骨干文化央企，2020年12月成立，总部设在深圳、香港，包括影视产业、传媒资讯、出版发行、文旅演艺、金融投资等五大业务板块。直属企业有中国对外文化集团有限公司、中国基金报社、大同出版传媒有限公司、联合出版（集团）有限公司、紫荆杂志社、银都机构有限公司、香港联艺机构有限公司等，是凤凰卫视的第一大股东。

紫荆文化集团前任董事长为毛超峰，他曾任河南省委常委、政法委书记，海南省委常委、政法委书记、常务副省长；集团现任总经理为文宏武，他曾任香港中联办秘书长。