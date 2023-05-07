盘踞武汉多年“黑老大”黄大发被捕

一名盘踞湖北武汉多年的“黑老大”黄大发，已被中国警方逮捕。

据中国《法制日报》报道，湖北省黄冈市公安局星期六（5月6日）在通告中公布，黄大发等一批犯罪嫌疑人在集中收网行动被捕，并呼吁民众提供关于黄大发等涉黑恶违法犯罪的线索。

黄大发曾任中共武汉市洪山乡井岗山村党委书记、武汉江宏集团董事长，曾组织城中村改造暴力拆迁行动。

当地警方也公布包括黄大发在内17名犯罪嫌疑人的基本信息，他们的户籍地或现地址均为武汉市，其中黄大发户籍地为香港，现地址为湖北省武汉市洪山区。

有中国网民在易网写道，黄大发有着多年的军旅生涯，在他35岁那年从部队转业，来到了武汉市洪山乡井岗村担任党委书记，同时兼任江宏集团董事长，该集团现已注销。

文章引述网传消息称，黄大发“统治武汉长江以北所有的楼盘物业，是当地彻头彻尾的‘黑社会老大’”。

这名网民也说：“根据当地的老百姓讲述，只要你在武汉这个地方生活一年以上，无论你是做什么工作的，都会听到黄大发这个名字。特别是武汉洪山区的居民，对黄大发这个名字可谓人尽皆知，足以见得他在当地的影响力有多么的大。”

网民写道，黄大发上任的时候，井冈山村委会的财务十分的不理想，但黄大发之后大力发展经济，修路架桥组建房地产公司，不到三年的时间里还上了村里的3000多万元人民币（575万新元）外债，并且在新一任换届选举中连任村书记。

为了能够顺利的拆迁和施工，黄大发开始扩大自己的保安队伍，其中大部分是一些无业游民。

网民称：“配备着统一的服装，手拿刀棍等器具出现在各类拆迁现场和一些谈判现场。根据知情人士透露，顶峰时期黄大发的保安队伍多大四五百人，这些人手持刀棍出现在一些谈判现场，这样的场面看过《古惑仔》的可以脑补一下。”

这名网民也写道，上面打通个别官员做保护伞，下面有近百名保安小弟当马仔，经济上有暴利的建筑行业做支撑，黄大发一步一步的走上了黑社会大佬的神坛，被传为武汉市有史以来最大的黑社会大哥。