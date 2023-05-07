中共政法委书记：锻造忠诚干净担当的政法铁军

中共政治局委员、中央政法委书记陈文清强调，要锻造忠诚干净担当的政法铁军，并称这当中的关键是要在政法领域推动全面从严治党向纵深发展。

据中新社报道，政法领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想锻造政法铁军专题研讨班星期五（5月5日）开班。开班式由中国公安部部长王小洪主持，最高法院院长张军、最高检检察长应勇出席。

陈文清在研讨班开班式上说，要按照党中央关于开展主题教育的部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神，锻造忠诚干净担当的政法铁军，坚决做到让党放心、让人民满意。

陈文清说，锻造政法铁军，根本是要用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面领会这一重要思想的科学体系、核心要义、真理力量、实践伟力，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，打牢绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的思想根基。

陈文清强调，锻造政法铁军，关键是要在政法领域推动全面从严治党向纵深发展。他说，政法领导干部要自身正、自身硬，严于律己、严负其责、严管所辖，切实担起抓班子、带队伍的政治责任。

陈文清也指出，锻造政法铁军，落脚点是要敢于担当、履职尽责，奋力推进政法工作现代化，确保国家安全、社会稳定。