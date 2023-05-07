中国驻菲律宾使馆协同菲执法部门办理网络诈骗案

在菲律宾警方的一场大型突击行动结束后，中国驻菲律宾使馆协同菲执法部门开展相关网络诈骗案的办理。

据中国驻菲律宾使馆网站5月6日消息，中使馆称，使馆高度重视此案，中国驻菲大使黄溪连立即部署警务、领事官员开展工作，向菲方了解案件情况，核实涉案中国公民信息，同时第一时间提供中文翻译服务以协助菲方核查人员身份。

中使馆称，使馆派出多部门组成的工作组专程前往实地探望被解救中国公民，并与菲执法部门深入沟通。工作组感谢菲方采取有力行动解救受害中国公民，要求尽快查明案情，严惩罪犯，同时敦促菲方切实保护获救中国公民人身安全和合法权益。

中使馆称，双方并就进一步加强执法合作，严厉打击人口贩卖和强迫劳动等犯罪行为深入交换意见，工作组要求菲方继续采取强有力措施严厉打击网络犯罪，从根源上彻底解决这一社会顽疾。菲方感谢使馆第一时间派警务、领事官员以及翻译人员赴现场协同办案，表示将加快搜集嫌疑人犯罪证据，确保犯罪嫌疑人受到法律制裁，并将同中方继续密切执法合作，共同打击跨国犯罪行为。

菲律宾警方于5月4日突击首都马尼拉以北90公里的马巴拉卡特市（Mabalacat）一个小区，救出1090名被迫协助进行网络诈骗的受害者。这些受害者主要来自中国大陆、越南、印度尼西亚和菲律宾，另外还有一些来自尼泊尔、马来西亚、缅甸、泰国和台湾。他们诈骗的对象是美国、欧洲和加拿大人。

被诱骗到菲律宾的这些受害者，在抵境后护照就被犯罪集团没收，每天被迫工作长达18个小时。他们被要求通过社交媒体结识陌生人，和对方谈恋爱，然后引诱对方购买加密货币或将钱存入虚假银行账户。

至少12名涉及诈骗计划的头目已被捕，并将面对贩卖人口的指控。这些嫌犯包括七名中国公民、四名印尼人和一名马来西亚人。