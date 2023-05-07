黄奇帆：中国企业可利用RCEP红利应对美国加征关税

中国重庆市原市长黄奇帆说，中国经济仍有多重红利可利用，包括区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）带来的开放红利。他并强调，中国企业可利用该协定应对美国对华加征关税的影响。

据财新网报道，黄奇帆星期六（5月6日）在2023清华五道口首席经济学家论坛上说，今后十年这一块的红利会迸发出来。2018年以前，中国与东南亚的进出口贸易总额平均每年在6000多亿美元（下同，约7957亿新元），2022年已经上升到9000多亿美元。

在美国对中国产品加征关税的环境下，RCEP提供了缓冲。黄奇帆称，RCEP的原产地协议规定，只要产品在一国加工的附加值达到20%以上，就可以视为这个国家的产品。

他阐述：“只要东南亚国家在加工的时候有20%的增加值增长，就可不受美国对华加征关税的影响。在这个意义上，RCEP原产地协议可以成为应对美国关税战的一个非常有力的武器。”

黄奇帆认为，当前东南亚劳动力成本比中国沿海地区低很多，“大体上是中国现在劳动力成本的三分之一”。因此，一些劳动密集型行业，如轻工、纺织或电子组装企业向东南亚转移。“东南亚利用外资这几年增长很快，其中60%是中国企业去投资的，而不是欧美企业占大头。”

黄奇帆说，这是RCEP的效力在国内各种企业深入人心后，“大家把政策用足用好的一个体现”。

他同时说，虽然许多中国企业将加工环节搬到东南亚，但产品的零部件、原材料，以及上中游的资源、产业链集群还是在中国。因此，中国和东南亚之间的贸易量快速增长，从长远来说对中国有利，对东南亚也有利，是优化资源配置的反映。

黄奇帆建议，中国企业应着力针对国内产业链集群中的短板扩链、强链、补链。

他说：“如果缺少核心企业、代工龙头、链头企业，那么产业链布局的老板就是别人。如果最终中国培育出大产业链集群的链主，即产业链上的核心产品是中国企业发明创造的，那么就真正掌握了产业链布局的主动性，可依据各地优势来布局，想布在中国就中国、想布到国外就国外，这才是中国制造业未来应该有的场景。”