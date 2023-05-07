中国A股上市煤企2022年业绩大涨 今年一季度延续涨势

根据中国A股煤炭公司近期发布的2022年年报和2023年一季报，上市煤企去年净利润实现大幅增长，尽管今年一季度的净利润增幅有回落，但仍延续涨势。

中新社报道，根据开源证券的统计，A股煤炭上市公司在2022年全年合计实现营业收入约15202亿元（人民币，下同，约2917亿新元），同比增长9.5%；合计实现净利润约2430亿元，同比增长56%。

今年一季度，A股煤炭上市公司合计实现营业收入3736亿元，同比增长1.1%；合计实现净利润626亿元，同比增长5.5%。

就具体企业而言，“行业龙头”中国神华营收和净利润依旧稳坐行业首位。2022年，中国神华实现营收约3445.33亿元，同比增长2.6%；实现净利润约696.26亿元，同比增长约39%。简单估算，相当于中国神华2022年每日净赚约1.9亿元。

今年一季度，中国神华实现营收约870.42亿元，同比增加3.7%；实现净利润约186.12亿元。

开源证券分析师张绪成分析，煤炭价格在2022年受到国际政局和冠病疫情的影响出现起伏波动，但煤炭行业基本面仍表现为供不应求，使得煤炭价格维持在高位，煤企业绩实现了大幅增长，创行业历史最佳盈利表现。

他说，今年一季度受需求偏弱影响，煤价延续去年四季度以来的回落趋势，但部分地区的现货价格获得了多次底部支撑并实现反弹，预示着现货煤价获得底部验证。

展望未来，东方金诚分析师何阳认为，随着中国经济在2023年的持续复苏，全社会用电量有望保持增长，从而提升动力煤需求；房地产调控政策放松、房企融资支持力度加大等因素有望推动生铁和焦炭产量企稳，有利于提振焦煤需求。

何阳说，预计动力煤主产区优质产能在2023年将继续释放，动力煤供需略有改善；焦煤主产区可能持续减产，海外煤炭进口恢复或不及预期，焦煤供需将呈现偏紧状态，叠加国际能源紧张和国际煤价支撑，中国煤炭价格预计将维持高位。