中国多地举行事业单位招聘考试

中国多个省份举行事业单位公开招聘笔试，今年的招聘中，不少地区推出促进高校应届毕业生等群体就业的政策举措。

据澎湃新闻报道，今年3月开始，多省份陆续启动2023年上半年事业单位公开招聘工作，各地将笔试时间定于星期天（5月7日）举行。

各地事业单位招聘中，普遍加大了对应届高校毕业生的支持力度。

例如，辽宁今年的事业单位招聘中，共有2923家事业单位提供8662个岗位，其中专门招聘应届毕业生的岗位人数占比达50%以上。

辽宁人社部门还介绍，从今年起，辽宁将稳步探索推进在每年上半年高校毕业季集中举办全省事业单位公开招聘，既可以为广大高校应届毕业生等群体及时提供充足的就业岗位、开辟新的就业渠道，又可以有效帮助毕业生等群体合理设定职业规划，统筹安排求职计划。

青海人社部门也介绍，今年将充分挖掘潜力为高校毕业生提供更多岗位，同时，力争于7月底前全面完成年度事业单位公开招聘任务。

中国国务院办公厅今年4月发布的《关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》提到，稳定机关事业单位岗位规模，“挖掘党政机关、事业单位编制存量，统筹自然减员，加大补员力度，稳定招录、招聘高校毕业生规模，合理确定招录、招聘时间”。

在国新办4月27日举行的吹风会上，中国人社部副部长俞家栋也说，公共部门要带头履行社会责任，积极挖掘党政机关、事业单位岗位存量，加大补员力度，稳定招录、招聘高校毕业生规模，合理确定招录、招聘时间。