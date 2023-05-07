多人因不文明参观行为被成都大熊猫基地禁入一年

多名游客在“五一”假期期间参观四川成都大熊猫繁育研究基地时，出现试图投喂大熊猫以及向大熊猫活动场投掷糖纸、矿泉水瓶等不文明行为，被基地禁入一年。

“成都大熊猫繁育研究基地”官方微信公号星期五（5月5日）通报了多起发生在5月2日的不文明行为，包括一名38岁女性游客试图向成年大熊猫别墅室外活动场内大熊猫投喂竹笋。通报称，工作人员发现后立即对其进行了制止，并进行现场批评教育。

还有一名55岁女游客被通报往成年大熊猫别墅室外活动场内抛掷糖纸，工作人员发现后对其进行现场批评教育，并将杂物清理出室外活动场，大熊猫并未接触该物品。

通报还说，一名37岁的男性游客参观时，将小朋友抱上成年大熊猫1号运动场围栏，并纵容小朋友往活动场内抛掷矿泉水瓶，被工作人员发现后及时制止并批评教育。此外，还有一名小朋友成年大熊猫别墅室外活动场内抛掷矿泉水瓶，工作人员发现后立即对其及其家长进行现场批评教育。通报说，工作人员并将杂物清理出室外活动场，大熊猫均未接触杂物。

针对上述不文明参观行为，成都大熊猫基地对这些游客做出了禁止一年内再次进入熊猫基地参观的处罚。

据中国官媒人民网5月4日报道，成都大熊猫基地是今年“五一”期间中国最受关注的十大景点之一，在采取严格限流措施的前提下，累计接待游客约26万9000人次。