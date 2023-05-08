郭台铭在造势活动指蔡英文曾派人告诉他不准买疫苗

台湾鸿海创办人郭台铭星期天（5月7日）在高雄举行的造势活动上，指总统蔡英文曾派人告诉他不准购买BNT（辉瑞）冠病疫苗，但总统府否认这一说法。

综合台湾壹苹新闻网和《联合报》报道，希望争取到国民党总统参选提名的郭台铭，在叙述他于2021年采购疫苗的始末时说，蔡英文曾派代表“明白地告诉我：不准买！因为咱台湾已经有了自己的疫苗了”。

根据壹苹新闻网提供的郭台铭致词全文，郭台铭说：“我晚上完全没办法睡，天才亮，不想吵醒家人，我坐在院子的石头椅子上，给总统写信，用最客气的口气求她：人民需要疫苗，若无疫苗会死这么多人，政府心中要有人民，不能坐视人民的生命不管！”

总统府发言人林聿禅随后回应时说，政府内没有人阻挡疫苗采购，也绝不可能阻挡疫苗采购，并称政府在疫情期间努力洽购各款合法、有效的疫苗，确保台湾民众健康安全。

林聿禅说，鸿海、永龄基金会在2021年表达捐赠疫苗的意愿，同年6月1日递件申请，卫福部食药署在6月12日核发许可。蔡英文也在6月18日邀请郭台铭在总统府会面，盼望疫苗采购事宜愈快愈好。

林聿禅也说，政府与鸿海、永龄基金会、台积电等捐赠者共同努力，就疫苗运送、保存、施打后监视等执行项目与疫苗厂商协商，在7月11日完成合约签订，并称由此时序可知，政府积极处理相关事宜，绝无阻挡疫苗采购情事。