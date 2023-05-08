台湾首批女后备军人今起回营受训五天

为强化后备部队战力，台湾国防部星期一（5月8日）首次办理女后备军人回营受训。

综合台湾《自由时报》《中国时报》报道，这批14名受召女军人将在当天中午12时前到桃园市八德区的战术位置报到，参加五天的专长召训。所有科目与男后备军人相同，包括战斗教练、射击训练和全副武装行军等，仅宿营、卫浴等项目区隔管理。

去年底，台湾总统蔡英文表达对女性参与国防事务持乐观态度后，国防部决定今年试办女后备军人回营受训。国防部全动署已完成规划，由陆军后备指挥部配合在第二季、第三季办理，预估受召女后备军人数将超过200人。

女后备军人星期一报到后，将在召训干部引导下，进行体温量测、消毒及防疫快筛，随后办理资料核对、随身物品安全检查及专长鉴定、装备提领等作业。

台军方官员说，女后备军人采旧制五天，每天操课八小时、夜间两小时，最后一天六小时，合计46小时。训练内容包括战备任务训练、步兵班、排战斗教练、组合训练、军（法纪）宣教、野战构工、地形地物利用、核生化训练与实弹射击、战伤急救、装备保养等，另有专长复训与合格签证。

台湾国防部长邱国正去年在立法院公开表示，有些女官兵期待参加教召（回营受训），国防部当初讲得很清楚，是因没有相关设备，但已在筹备会试行办理。台国防部今年3月宣布，首批参加教召的女后备军人5月入营，并采旧制五至七天教召，今年第二、三季的受召人数共220人，训练课程比照男后备军人。

由于这是台湾军方首次办理女后备军人回营受训，因此受到高度重视。陆军司令锺树明日前特别前往负责施训的桃园市后备旅视导，他提醒后备干部训练无性别之分，但须妥善规划生活设施与管理规范，以累积相关经验，奠定日后召训基础。