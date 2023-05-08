江西强降雨已致近50万人受灾

中国南方多地5月初以来出现强降雨气候，其中江西省受灾最为严重，截至星期天（5月7日）强降雨已导致该省近50万人受灾，造成直接经济损失5.2亿元（人民币，约1亿新元），多部门研讨部署重点地区防汛抢险救灾工作。

综合中国央视新闻和澎湃新闻报道，江西省应急管理厅透露，从5月5日至7日下午4时，本轮强降雨导致的灾害过程已造成该省抚州市、吉安市、宜春市、新余市、萍乡市、上饶市、赣州市七个设区市、43个县共约49万7000人受灾。

报道称，江西省目前已紧急转移安置1万4000人，2482人需紧急生活救助；此外，农作物受灾面积67.7千公顷、绝收1.1千公顷，倒塌房屋4户7间，严重损坏房屋3户7间，一般损坏房屋116户197间，直接经济损失5.2亿元，灾情还在进一步统计核查中。

强降雨还导致江西宜春丰城市丽村镇清丰河堤下江段河堤上星期六（5月6日）上午出现约30米溃口，导致下游四个村庄被淹，约220名民众被困，溃口处于京九线铁路桥下方。中国国家防汛抗旱总指挥部根据防汛形势，于6日15时启动防汛四级应急响应，派出工作组、专家组赶赴现场指导抢险救援。经过封堵抢险，溃口已于次日（7日）下午顺利合龙，京九铁路也解除区段限速、恢复正常运行。

江西宜春丰城市丽村镇清丰河堤下江段河堤上星期六（5月6日）上午出现约30米溃口，导致下游四个村庄被淹，约220名民众被困。图为航拍清丰堤河堤溃口现场附近被淹的村庄和农田。（中新社）

“中国水利”微信公号星期天发文，强调要全力做好暴雨洪水防御工作。文章称，5月5日以来，中国江南大部、华南北部、西南东北部等地出现强降雨，导致江西、福建等地21条河流发生超警以上洪水，其中三条河流超保，两条中小河流发生有实测记录以来最大洪水。

文章称，此次汛情降水量总体略偏多，全国面平均降水量70毫米，较常年同期偏多6%，其中西北东部、华北大部、黄淮、江淮北部及湖北东北部等地偏多五成至两倍，局地强降雨造成江西、湖南、福建、浙江、广东、广西等六省份50条河流发生超警以上洪水，较近三年同期偏多80%。

水利部称，正密切监视雨水情变化，加强监测预报预警，滚动会商研判，以“一省一单”形式向预报降雨较大的浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、四川等地发出通知部署做好中小河流洪水和山洪灾害防御、水库安全度汛、堤防巡查防守等工作。水利部也针对江西等地发生暴雨洪水和突发险情，派出工作组赴现场指导暴雨洪水防范应对、水工程调度和险情处置工作。

中国国家防总办公室、应急管理部星期天也组织防汛专题视频会商调度，研判当前汛情和发展趋势，部署重点地区防汛抢险救灾工作。会商指出，目前中国南方已经全面入汛，本轮降雨覆盖范围广、强度大，局地发生较重汛情灾情险情，接下来强降雨可能持续多发，江河底水会继续上涨，防汛形势进一步趋紧。

会商强调，要进一步提高认识，全面进入应急状态，强化科学处置、尽快完成抢险任务，同时保障抢险救援人员安全，加强各类基层巡查安全防护，配备救生装备和护具；会商也提出，要认真分析险情原因，按照隐患排查，进一步深入组织开展堤防及山塘水库、尾矿坝专项整治，并进行超前安排部署，全力防范洪涝风险，特别是针对薄弱地区、险工险段等关键部位。

中国中央气象台首席预报员孙军星期天解读本轮降雨时说，此轮降雨覆盖范围广、强度强，出现时间与常年相比明显偏早。他指出，此次降雨过程从24小时的降雨量来看，部分站点突破了5月的降雨历史极值，个别站点甚至突破了整个历史极值。

孙军判断，目前此次降雨过程基本接近尾声，星期一（8日）降雨进一步减弱，只在华南沿海的一些地方局地还会出现一些大到暴雨。未来三天降雨主要出现在中国西部地区，青海、甘肃、西藏局地会有中雨，在高海拔地区会有降雪或雨夹雪。