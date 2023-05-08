港府促谷歌删183项目 包括羊村绘本在内近五成内容未移除

美国科技巨企谷歌最新报告显示，香港特区政府去年下旬向谷歌提出56次要求，删除集中在油管（YouTube）的183个项目，但包括被裁定涉煽动罪的羊村绘本等近五成项目仍未移除。

据网媒“香港01”报道，谷歌最新一期资讯公开报告显示，港府在2022年6月至12月期间，提出56次移除要求，涉及183个项目，当中55个项目涉及国家安全，52项涉及隐私权和安全性，其余与冒用他人身份、欺诈、管制商品和服务等有关。

谷歌在那期间应港府要求移除80个项目，占整体43.7%，警方曾要求移除26则谷歌广告，涉及冒用高官身份欺骗及窃取个人资讯，谷歌应要求移除19则广告，六则审查期间遭移除，一则未能找到。香港警方也曾要求谷歌从Google Play下架两个虚假兼职应用及一个伪造加密货币交易平台，谷歌将其中两个下架，一个未能找到。

在同一时期，谷歌未应港府要求对88个项目采取行动，占整体48.1%，谷歌披露曾收到香港警方要求移除涉及《羊村》系列书籍，包括三个云端硬碟资料夹网址（Google Drive）及一个谷歌协作平台网页，警方表示相关资料经区域法院判定为煽动性刊物，根据香港刑事罪行条例规定，展示或翻印相关内容属于犯罪行为。

谷歌经审视后指出，并未针对上述Google Drive采取行动，至于协作平台网页，今年1月起已找不到相关内容。谷歌未进一步解释原因，但强调未依要求移除内容的原因很多，如要求不够明确，无法确定政府机关要谷歌删除哪些内容，或相关内容已有作者删除。

香港行政会议成员、资深大律师汤家骅指出，《羊村》案经法庭审讯后，裁定涉及煽动罪，会对警方及不同阶级造成仇恨，市民如果分发书籍，有机会触犯煽动罪，提醒切勿以身试法。

汤家骅说，若网络服务商非香港司法管辖区内运作，执法上存有难度。参考英国例子，当地正就《网络安全法》立法，网络服务商若违反法例，有机会承受全球性罚款，虽然条文具有阻吓力，但不少科技巨头表明可能撤出当地市场。汤家骅认为，这样做对香港来说是否适用，还需详细讨论和研究。