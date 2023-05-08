港经济学家刘遵义：大陆强迫退休是浪费资源

香港著名经济学家、香港中文大学前校长刘遵义分析中国经济前景时指出，中国大陆现行退休年龄过低，强迫退休是“浪费资源”，若延迟退休可鼓励更多人进入劳动力市场。

据《星岛日报》报道，刘遵义星期天（5月7日）在治港新政作主题讲座，分析中国经济前景时也预计，未来10年中国经济年均实际增速很可能介于5.5%至6%之间，增速将超过北美及欧洲。

目前中国大陆的法定退休年龄为女性50岁、男性60岁，被刘遵义形容其为“浪费资源”，并提出若延长法定退休年龄，可鼓励他们进入劳动力市场。刘遵义指，这标准来自上世纪50年代初期，当时中国人的预期寿命不到60岁，而去年中国约有7000万60至65岁的人口。

被问到延长法定退休年龄是否会令年轻人失业情况更严重时，刘遵义说，三年疫情确实导致年轻人失业率偏高、企业没有能力招聘，但他认为此情况全世界都一样。他也提出，年轻人毕业后，如果找不到工作，可以继续读硕士，“强迫退休不是解决问题的好方法。”

刘遵义也分析，大陆取消每对夫妇可生育子女的数量限制，并提出适婚年龄有可能降低后，将有助逐步提高出生率，但这些政策需要数十年才能对劳动力产生显著影响。

去年底的中共中央经济工作会议公报中提到，要“适时实施渐进式延迟法定退休年龄政策”。数月来陆续有媒体引述消息人士报道称，中国将在年内公布渐进式延迟退休方案，到2055年前后实现65岁男女同龄退休。

另一方面，刘遵义在讲座中也预测，2023年中国经济的实际增速为6%，并指未来10年中国经济年均实际增速很可能介于5.5%至6%之间，将超过北美及欧洲。

出席讲座的治港新政顾问、工联会会长吴秋北认为，国家的经济发展不只是指“经济”，也是“政治”，他指大陆有一个明确目标，即经济发展要带动民族复兴、强国建设。