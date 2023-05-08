甘肃警方对ChatGPT虚构新闻男子实施强制措施

中国广东一男子因利用ChatGPT编造涉及甘肃省的虚假新闻在网络上传播，行为涉嫌寻衅滋事罪，被甘肃省公安部门采取刑事强制措施。

据“甘肃公安”微信公号星期天（5月7日）通报，这起案件是中国1月10日颁布实施《互联网信息服务深度合成管理规定》后，甘肃省侦办的首起利用人工智能（AI）技术炮制虚假不实信息的案件。

通报称，平凉市公安局崆峒分局网安大队4月25日对“今晨甘肃一火车撞上修路工人致九人死亡”的文章，初步判断为信息虚假不实后，网安民警随即开展工作。网安民警发现共计21个百度账号均在同一时间段发布该文章，文章内容地点除平凉市崆峒区外，还涉及兰州、陇南、定西、庆阳等地，文章点击量已达1万5000余次。

经查，涉案百度账号均为广东深圳某自媒体公司所有，该公司法人代表有重大作案嫌疑。专案民警5月5日在广东东莞嫌疑人住处对其使用的电脑及百家号进行取证并审讯后得知，嫌疑人在全网搜索近几年社会热点新闻后，为规避百家号查重功能，通过ChatGPT人工智能软件将搜集到的新闻要素修改编辑，并使用“海豹科技”软件上传至其购买的百家号上非法获利。

通报称，嫌疑人利用现代科技手段编造虚假信息，并散布在互联网上，被大量传播浏览，其行为已涉嫌寻衅滋事罪。目前，崆峒公安分局已对其采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。