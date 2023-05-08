柯文哲登记参加民众党总统初选 朱立伦：合作才能政党轮替

台湾民众党总统初选参选登记从4月27日展开至星期一（5月8日）下午5时截止，党主席柯文哲赶在最后一天上午前往登记参选，似乎象征着“蓝百合”破局。国民党主席朱立伦表示，尊重柯文哲的决定，但重申只有通过合作才能达到政党轮替目标。

综合壹苹新闻网和东森新闻网报道，柯文哲办公室发言人陈智菡上星期二（2日）代表柯文哲前去民众党中央党部领取登记参加初选表格，并缴交5万新台币（2160新元）领表费用，随后展开收集35名党代表联署书、申请警察刑事纪录证明书（良民证）等作业。

柯文哲星期一在台北市前副市长黄珊珊、党秘书长周台竹与立委邱臣远陪同下，前往民众党中央党部登记参选，并缴纳200万新台币作业费用。

针对正式登记参选是否宣告“蓝白合”不可能实现？柯文哲在登记后受访时回应，“蓝白合”一直是大家关心的题目，但“蓝白合”更重要的是理念价值的结合，而不是权力分配，至今看不到说出“蓝白合”概念的人，有没有思考双方是否能合作，“如果理念价值不相容，那要怎么合作？这样会流于一种权力分配。”

柯文哲提及，政治固然有世俗的一面，也有理想的一面，不应流于密室政治的权力分配，“如果是这样的话，老百姓也不会支持”。

另据台湾联合新闻网报道，对于未来“蓝白合”是否还有机会，朱立伦星期一受访时强调，国民党对柯文哲的决定表达尊重，但也相信只有透过团结合作，才能达到政党轮替的共同目标。他呼吁民众党的好朋友们，以及所有台湾民众，最后一定要团结合作。