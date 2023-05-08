巴拉圭卫福部长波尔巴（Julio Borba）一行三人，星期天（5月7日）起访问台湾五天。波尔巴曾在任内四次在世界卫生组织（WHO）相关会议为台湾执言。

据台湾外交部官网消息，波尔巴携妻子赴台访问，巴拉圭国际关系司司长伊菈素丝塔（Cecilia Irazusta）与他们同行，应台湾政府邀请，在5月7日至11日访台，台湾外交部对他们的到访表达诚挚欢迎。

台外交部说，这是波尔巴首度访台，在台期间将拜会卫福部、中央健康保险署及财团法人国际合作发展基金会，并接受外交部次长俞大㵢款宴，另将视察巴拉圭驻台大使馆，参访国泰综合医院、台大癌医中心分院、台北101大楼、国立故宫博物院及台北孔庙等经文设施。

台外交部介绍，波尔巴是心脏外科医师出身，具备中央及地方卫生单位完整行政资历，在2021年3月冠病疫情严峻之际，临危受命接任卫福部长并成功管控疫情。波尔巴曾在卫福部长任内四度于世界卫生组织相关会议为台湾执言，坚定支持台湾国际参与，坚信台湾能对国际公卫议题及全球人民健康福祉作出贡献。

台外交部说，台湾与巴拉圭建交近66年，两地在公共卫生领域携手执行卫福部医疗照护品质提升计划，并将医疗资讯系统（Health Information System）导入巴国191个公立医疗机构，大幅提升巴国医疗品质与看诊效率。

台外交部也说，波尔巴此行将进一步加强两地医卫合作与交流，并深入了解台湾政经发展及医卫成就。台湾将与巴国赓续合作，追求两地人民的健康与福祉，并在国际社会共同努力，并肩打造更美好的未来。