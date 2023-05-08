侯友宜称深信台湾民主价值 反对一国两制

新北市长侯友宜星期一（5月8日）在总质询回应两岸议题提问时强调，他深信台湾民主价值，反对“一国两制”。

据中时新闻网报道，被视为国民党总统候选人征召热门的侯友宜，对两岸议题的想法备受各界关注。新北市民进党籍议员张嘉玲星期一在总质询提到香港议会席次缩减等议题，询问侯友宜的“九二共识“与中国大陆国家主席习近平的“九二共识”是否一样，侯友宜说：“我反对一国两制”。

关于台湾民主指数排名的提问，侯友宜的答复是前十名，在被问到是否认同台湾比中国大陆更民主，侯友宜说，台湾一直强化民主自由，尊重EIU（经济学人资讯社）做出来的结果。

当问到对于香港议会席次缩减的看法，侯友宜说，内部问题引发变动，所涉及的问题不是单一层面，是多方面的。

被问到中国大陆式民主可否在台湾成功，侯友宜说，台湾有自己的民主价值，他深信台湾的民主价值。

侯友宜说，他的主张很清楚，“中华民国是我们的国家，台湾是我们的厝（房屋），因为我们议会是中华民国新北市议会议场”，所以他深信这个地方叫“中华民国”，这没有什么好讨论的。

对韩国总统尹锡悦提出的华盛顿宣言，侯友宜说，他乐见区域要稳定，友邦多一点，敦亲睦邻是让全世界爱好和平稳定的力量。被问到破坏区域和平的是哪个国家？侯友宜强调，最重要是台海稳定，“中华民国走我们自己的路，有自己的责任，让台海稳定”。