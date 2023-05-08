秦刚与美大使会面：美国须尊重中国底线红线

中国国务委员兼外长秦刚星期一（5月8日）在北京与美国驻华大使伯恩斯会面时强调，当务之急是稳定中美关系、避免螺旋式下滑，美国也必须尊重中国的底线红线，停止继续掏空一个中国原则。

中国外交部在官网公布，秦刚在会面时说，中美两国元首去年11月在峇厘岛会晤并达成重要共识后，“美方一系列错误言行破坏了中美关系来之不易的积极势头，双方商定的对话与合作议程受到干扰，两国关系再遇寒冰”。

他强调，当务之急是稳定中美关系、避免螺旋式下滑，防止中美之间出现意外，这应该是中美之间最基本的共识，也是国与国、特别是两个大国相处必须要守住的底线。中国将坚持按照国家主席习近平提出的相互尊重、和平共处、合作共赢的原则处理中美关系。希望美国深刻反思，同中国相向而行，推动中美关系走出困境，重回正轨。

秦刚呼吁美国端正对华认知，回归理性，扣好中美关系的第一粒纽扣，在两国各自更好发展中彼此成就。不能一方面讲沟通，一方面却不断对中国打压遏制。不能说一套做一套。必须尊重中国的底线红线，停止损害中国的主权、安全、发展利益，尤其要正确处理台湾问题，停止继续掏空一个中国原则，停止支持纵容台独分裂势力。

秦刚强调，要坚持以冷静、专业、务实态度处理两国关系中的意外偶发事件，避免中美关系再受冲击。要在相互尊重、对等互惠基础上，推进对话合作。“和而不同、和谐共生，各美其美、美美与共，这才是我们应该为之共同努力的中美关系和世界。”

他也希望伯恩斯在中国多接触、多交流、多思考，作中美间的纽带桥梁，作出建设性努力。