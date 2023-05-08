中国专家：国产航舰已具备近海防御与远海护卫能力

中国山东舰航母编队完成远海战备训练返回母港，有中国军事问题专家指出，这说明国产航母已具备近海防御与远海护卫能力。

据中国央视军事报道，军事专家曹卫东受访时说，航母出去不是单打独斗，而是编队出动，无论是防空反导还是争夺海上制海权，都比几艘驱逐舰组成的编队能力要大得多。

他认为，山东舰航舰编队出岛链进行远海训练，符合中国当前的海军战略，即近海防御与远海护卫，航舰编队很显然是执行远海护卫任务。山东舰航母编队完成远海训练，说明中国国产航母已具备近海防御与远海护卫能力。

“央视军事”5月6日在官微发布消息称，山东舰航母编队赴台岛以东海空域开展远海战备训练，演练历时近月，近日返回母港。

报道还称，此次训练，山东舰航母编队首次成体系、成规模远赴西太平洋海域，参加了环台岛战备警巡和“联合利剑”演习，同步开展战斗值班、课题演练、飞行训练，并在岛链外与多军兵种开展联合演练。

路透社5月5日就中国航母实力发表深度解析报道说，中美若因台湾问题发生冲突，中国大陆航母在冲突中能发挥的作用值得怀疑，目前更像是一件宣传品。

报道引述多名军事和国防分析人士指出，中国海军的航空母舰目前只能展示尚未完全掌握的能力，而要在远离中国海岸的地区发挥实质性威胁，可能还需要十多年的时间。